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Manchester United, Lig Kupası'nda Chelsea'yi eledi

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United, Chelsea'yi 2-1 yenerek adını üst tura yazdıran taraf oldu.

31.10.2019 01:32Manchester United, Lig Kupası'nda Chelsea'yi eledi
İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United, Chelsea'yi 2-1 yenerek adını üst tura yazdıran taraf oldu.
Kupanın son 16 turunda, Chealse Stamford Bridge stadında Manchester United'ı ağırladı.
Manchester United 25. dakikada Marcus Rashford'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
Soyunma odasına mağlup giden Chelsea, Michy Batshuayi'nin 61. dakikada attığı golle eşitliği sağlasa da Rashford 73. dakikada ağları bir kez daha sarstı ve Manchester United konuk olduğu Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Manchester United, Stamford Bridge, İngiltere, Chelsea, Spor

Kaynak: AA

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