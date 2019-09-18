Haberler » Spor » Haber

Manchester United, Lindelöf'ün sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Victor Lindelöf'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

18.09.2019 20:32Manchester United, Lindelöf'ün sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Victor Lindelöf'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.
Hafta başında İspanyol kalecisi David de Gea'nın kontratını uzatan Manchester United, bu kez İsveçli savunma oyuncusu Lindelöf ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Lindelöf'un sözleşmesi 2024'ün haziran ayına kadar yenilendi. 25 yaşındaki defans oyuncusunun kontratında, bir yıllık uzatma opsiyonunun bulunduğu da belirtildi.
Portekiz temsilcisi Benfica'dan 2017 yılında 35 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Lindelof, Manchester United formasıyla 74 karşılaşmada görev aldı.
Victor Lindelöf, İsveç Milli Takımı'nda ise 29 maçta forma giydi.

Manchester United, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:19 Ahmet Ağaoğlu: "TFF'yi uyardık"
22:15 Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı
22:15 Canlı yayın duyurusu
22:05 Yeni Malatyaspor'da Bifouma şoku
22:05 Abdullah Avcı: İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz
22:04 Beşiktaş, Bratislava maçına hazır
22:02 Biga Yağlı Güreş Turnuvası'nda başpehlivan Recep Kara oldu