Manchester United - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz canlı izle!

Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2019 Avrupa ayağında Manchester United - Milan maçı oynanacak. Milan, daha önce oynadığı iki maçı kaybetti. Manchester United ise Singapur ayağında oynadığı iki maçı da kazandı. Maçın şifresiz canlı yayın bağlantısı ve turnuvanın maç sonuçları haberimizde. Peki, Manchester United - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester United - Milan maçı Cardiff'teki Principality Stadı'nda oynanacak. TSİ 19.30'da oynanacak maç TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Maçı aşağıdaki canlı yayın bağlantısından izleyebilirsiniz.

MANCHESTER UNİTED - MİLAN MAÇI CANLI İZLE

ULUSLARARASI ŞAMPİYONLAR KUPASI 2019'DA HANGİ TAKIMLAR VAR?



Uluslararası Şampiyonlar Kupası (ICC), 2013'ten bu yana her yaz düzenlenen bir hazırlık turnuvasıdır. 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na 12 takım katıldı. Bu takımlardan üç tanesi Premier ligden, beş tanesi İtalya Serie A'dan, iki tanesi La Liga'dan ve birer tane de Bundesliga, Portekiz ve Meksika'dan.

AC Milan, Inter, Arsenal, Juventus, Atletico Madrid, Manchester United, Bayern Münih, Tottenham, Benfica, Chivas, Real Madrid, Fiorentina

MANCHESTER UNİTED VE MİLAN'IN OYNADIĞI MAÇLAR

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda bu akşam karşı karşıya gelecek Milan ile Manchester United, turnuvada iki maç yaptılar. Milan, ABD ayağında Bayern Münih ve Benfica'ya aynı skorla 1-0 yenildi.

Manchester United ise Singapur ayağında İnter'i 1-0, Tottenham'ı 2-1 yendi.

20 Temmuz Man Utd 1-0 Inter

25 Temmuz Tottenham 1-2 Man Utd

24 Temmuz Bayern Münih 1-0 Milan

28 Temmuz Milan 0-1 Benfica