Manchester United, Napoli Forması Giyen Koulibaly'i Transfer Etmek İstiyor

Napoli'nin başarılı stoperi Kalidou Koulibaly, İngiltere yolunda. Ada basınında yeralan habere göre, Machester United, Senegalli savunmacı için rekor bir teklif hazırlığında.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ısrarla kadrosunda görmek istediği futbolcu için Napaoli'ye 100 milyon euroluk teklif yapılacak..

DÜNYANIN EN PAHALI SAVUNMACISI OLACAK

Bu transfer gerçekleşirse Koulibaly, Liverpoollu Virgil Van Dijk'ın 85 milyon euroluk rekorunu geçerek dünyanın en pahalı savunma oyuncusu unvanının sahibi olacak.

27 yaşındaki futbolcu, 2014 yılında 8 milyon euro karşılığında Genk'ten Napoli'ye transfer olmuştu. Senagalli savunmacı, İtalyan ekibiyle 4,5 sezonda 194 resmi maça çıktı.

(TRT Spor)