07 Mart 2019, 10:57
»»

Manchester United, Solskjaer ile Eski Günlerine Göz Kırpıyor

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımın başında çıktığı 17 resmi müsabakada 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. İngiliz devi, eski günlerine dönüş sinyali veriyor.

İngiliz ekibi Manchester United, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile eski günlerine geri dönüş sinyalleri veriyor. Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool'a 3-1 yenildikten sonra teknik adam Jose Mourinho ile yolları ayıran Manchester, takımı Norveçli Solskjaer'e emanet etti. Mourinho ile ligde 17 haftada 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde eden İngiliz ekibi, Solskjaer ile çıktığı 12 lig maçında ise 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve hiç mağlup olmadı. Mourinho'lu dönemde 26 puan toplayan Kırmızılar, Norveçli çalıştırıcı ile 32 puan aldı ve üst sıralara tırmandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE İNANILMAZ DÖNÜŞ

Manchester United, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'i eledi. Son 16 Turu ilk maçında Old Trafford'da rakibine 2-0 yenilen Solskjaer'in öğrencileri, Fransa'daki maçta PSG'i 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ekip oldu.

17 MAÇTA TEK YENİLGİ

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın başında Premier Lig'de 12, İngiltere FA Cup'ta 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 resmi müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda İngiliz ekibi 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Solskjaer sadece Paris Saint-Germain'e yenildi.

Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (2)
FUAT ERDOĞAN: futbolu bilmek bu olsa gerek diyalogların iyiyse karşı tarafa düşüncelerinin geçişi mükemmel olurşbaşarı gelir. bravo
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ESKİ RUH: Futbolcuykende efsaneydin hocaykende efsane olma sinyallerini veriyorsun
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz