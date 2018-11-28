Manda Islahına 16 Milyon TL Destek

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:53



28 Kasım 2018 Çarşamba 10:53

Samsun'da "Anadolu Mandasının Halk Elinde Islahı Alt Projesi" kapsamında 110 işletmeye 3 bin manda için 16,2 milyon TL destekleme ödemesi yapıldı.Samsun'da yürütülmekte olan "Anadolu Mandasının Halk Elinde Islahı Alt Projesi" kapsamında 2018 yılına ait yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, Samsun'un manda varlığı bakımından Türkiye'de 1. sırada olduğunu vurgulayarak ıslah çalışmaları ile manda sayısındaki artışın süreceğine inandığını ve bu kapsamda üniversite ve yetiştirici birliği ile koordineli çalışmaların devam edeceğini belirtti. Kırmacı, "Islah projesi kapsamında 2011 yılından günümüze Samsun'da 110 işletmeye 3 bin manda için 16 milyon 208 bin 650 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Islah projesi dışında anaç manda ve malaklara da bakanlığımız destekleri devam etmektedir" dedi.Açılış konuşmasının ardından Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden proje yetkilisi Özden Sarıkaya başkanlığında toplanan yürütme kurulunda proje verimliliği açısından verimsiz, yaşlı ve sağlık problemi olan hayvanların projeden çıkarılması, eksilen hayvan materyalinin yerine proje ye dahil hayvanlardan doğan damızlığa ayrılan hayvanlar ile tamamlanması, 2018 yılı destekleme müracaat formlarının hazırlanması, hak ediş il icmallerinin hazırlanması gibi konular ele alınarak karara bağlandı.Toplantıya ayrıca; Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden proje yetkilisi Yusuf Kaplan, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Turgut Güler, Proje Lideri Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Erdem, Birlik Başkanı İsmail Metin, İl Müdürlüğü teknik personeli ve proje teknik personelleri katıldı. - SAMSUN