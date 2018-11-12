Manda Yetiştiricileri Bilgilendirildi

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:37



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:37

Zonguldak Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Manda üreticilerine yönelik tarımsal destekler ve örgütlü yetiştiricilik hakkında Çaycuma Kaymakamlığı toplantı salonunda program düzenlendi. Programa Il Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, Hayvancılık Sağlığı Şube Müdürü Sadık Keles, Çaycuma Ilçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, Müdürlük Veteriner hekimleri ile üreticiler katıldı. Il Müdürü Cemalettin Çataklı açılış konuşmasında "Yöremizde istenilen sayıda manda olmamasına rağmen Çaycuma Manda Yoğurdu diye bir markamız var. Bu markayı mandacılıgı geliştirerek ve il genelinde 1540 olan manda sayısını artırarak korumamiz gerekiyor. Bunun için çabalarımız ve çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Özellikle geçen yıl uyguladığımız eski valimiz Sayın Ahmet ÇINAR ' ın da desteklerini aldığımız 1.500.000 TL tutarındaki manda dağıtım projemiz ilimiz mandacılığına ivme kazandırmıştır. Bundan sonra gerek soy kütüğü gerekse halk elinde ıslah projelerine odaklanıp devletin verdiği desteklerden daha fazla yararlanmamız gerekiyor." dedi. Toplantıda Veteriner hekimler devletçe verilen desteklerle ilgili sunum yaptılar. Toplantıda ayrıca manda yetiştiricilerinin görüş, öneri ve soruları dinlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Sadık Keleş'de mandacılığın teknik durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı. Kısa sürede çalışmaların tamamlanması ve daha fazla devlet desteğinden yararlanarak mandacılığın istenilen düzeye getirilmesi, kurulu olan birliğin yaşatılması, marka değeri taşıyan Manda Yoğurdunun pazar değerinin korunması yönünde görüş birliğine varılarak toplantı sona erdi. - ZONGULDAK