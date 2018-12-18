Mandala Boyama Etkinliğinde Görsel Şölen

Kaynak: İHA

Yeni yıl için geriye sayım başlarken, Karadeniz'in en büyük alışveriş ve yaşam merkezi Piazza, minik ziyaretçilerini mutlu eden bir etkinliğe daha imza attı.Dev mandala boyama etkinliğinde AVM'nin 2019 takvimini şekillendiren minik eller, büyük yetenekleriyle ailelerinin gurur kaynağı oldu. AVM'nin ortak kullanım alanında iki gün boyunca gerçekleştirilen "Mandala Boyama Etkinliği"ne katılan 4-12 yaş grubu ziyaretçiler, 2019 yılında masaları süsleyecek olan takvime yetenekleriyle renk kattılar. Etkinlik alanının çevresinde çocukların başarısını izleyen aileler, bu anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek, en mutlu çocukluk anılarını ölümsüzleştirdiler.Minik ellerin yetenekleriyle renklenen ve görsel bir şölenin yaşandığı dev mandalanın görsel olarak kullanılacağı 2019 Piazza masa takviminin, baskı sürecinin ardından danışma biriminden alınabileceği bildirildi. - SAMSUN