17.06.2019 11:52
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Mandalara Kaz Gölü'nde serinlik

Mandalara Kaz Gölü

TOKAT'ın Pazar ilçesinde, manda sürüleri Kaz Gölü'nde serinletiliyor.

TOKAT'ın Pazar ilçesinde, manda sürüleri Kaz Gölü'nde serinletiliyor.
Tokat kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta olan Kaz Gölü, göçmen kuşların yolu üzerinde bulunması nedeniyle onlarca türe ev sahipliği yapıyor. Toplam alanı bin 170 hektar olan Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın 274 hektarı su ile kaplı. Ortalama 108 çeşit kuş türünü barındıran gölde, yılın farklı dönemlerinde bu sayıda değişimler oluyor. Hayvancılık ve tarımın yapıldığı ilçede, mandalar da sürü halinde göl civarında otlatılıyor. Hayvanlar, sıcak hava nedeniyle Kaz Gölü'ne sokularak serinletiliyor.


- Tokat
Kaynak: DHA
Tokat, Güncel

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