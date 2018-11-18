Mandalina Festivalinde Sibel Can Sahne Aldı

İzmir
'in Menderes
Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Gümüldür
Mandalina Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde Sibel Can
da sahne aldı.
İlçenin en önemli ekonomik kaynaklarından birisi olan Gümüldür mandalinasının tanıtımı, üreticilerin desteklenip teşvik edilmesi ve ürünün yeni pazarlara ulaşması amacıyla Menderes Belediyesi tarafından Gümüldür'de Gümüldür Mandalina Festivali düzenlendi. Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlikler Sibel Can konseriyle son buldu.
MANDİ İLE GÜN BOYU ETKİNLİK Gün boyu süren etkinlikler kapsamında çocuklar için oyun alanı kuruldu. Mandalina üreticisi ve halk eğitim merkezi kursiyerlerinin stantlarına da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gümüldür satsuma mandalinasının maskotu Mandi de festival boyunca vatandaşlarla bir araya geldi.
SİBEL CAN KONSERİ Akşam gerçekleşen kortejde ise 500 metrelik dev Türk bayrağı, vatandaşlar tarafından etkinliğin gerçekleşeceği alana taşındı. Görsel bir şölene sahne olan kortej sonrası ise sevilen sanatçı Sibel Can konseri gerçekleşti.
BAŞKAN SOYLU'DAN SİBEL CAN'A SÜRPRİZ Konser sırasında sahneye çıkan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu
, Sibel Can'a sürpriz yaparak kendisine bir sepet dolusu mandalina hediye etti. Sürpriz karşısında mutlu olan Sibel Can, Gümüldür satsuma mandalinasını konser sonrası afiyetle yedi.
(İHA)
Menderes,Gümüldür,Sibel Can
18 Kasım 2018 Pazar 15:01