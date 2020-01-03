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Mandalina kupası için yelken açtılar

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle, 4 ülkeden yaklaşık 150 sporcunun katılımıyla başlayan Mandalina Kupası Bodrum açıklarını renklendirdi.

03.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:10 Mandalina kupası için yelken açtılar

'un 2021 Optimist Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacak olması nedeniyle, Dünya Şampiyonasına hazırlık amacıyla yurtdışından bazı kulüpler ve sporcular kamp için Bodrum'u tercih etti. Bugün başlayan ve toplamda 9 yarışın yapılmasının planlandığı Mandalina Kupası 5 Ocak tarihinde sona erecek. Optimist ve laser sınıflarında Bodrum açıklarında başlayan yarışlarda yelkenciler, özellikle start anlarında renkli görüntüler oluşturdu.

Öte yandan Mandalina Kupası, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Mart 2020'de 8'incisi düzenlenecek Bodrum Uluslararası Yelken Yarışları(BIOR)' na da hazırlık niteliği de taşıyor.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi antrenörlerinden Serdar Çiçek, Bodrum'da düzenlenecek önemli organizasyonlar öncesinde Mandalina Kupası'nı düzenlediklerini belirterek, " 2021 Dünya Optimist Şampiyonası burada yapılacak ve yine Mart ayında burada 2020 yılında BİOR var Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları. Onunda öncesinde tabi ülkeler hazırlık içinde buralarda kampa geliyorlar. Buralarda sıcak suya çıkabiliyorlar özellikle Kuzey ülkeleri ve Türkiye'nin birçok yerinden de katılım var. Şuan 125 optimist yaklaşık 26 laser olmak üzere 150sporcu yarışıyor. Hem bu tatil zamanlarını değerlendiriyorlar hem de antrenman yapıyorlar, şampiyonalara hazırlanıyorlar. Tabi, şimdi 3-7 Mart tarihleri arasında BİOR var yine aynı kulübümüzün ev sahipliğinde. Ona da yaklaşık 20 ülkeden 400 sporcu kadar bekliyoruz bu senede. Özellikle BİOR için Dünya Şampiyonası da burada olduğu için birçok yabancı ülke hazırlık için antrenman yapmaya gelmek isteyecektir. onlar içinde güzel bir hazırlık oluyor bu tip yarışlar." dedi.


Bodrum, Güncel

Kaynak: Bültenler

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