Mandalina Şenliği'nde Kral ve Kraliçe Seçildi

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:33



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:33

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, 4 gün süren 'Başka Bir Tarım Mümkün' etkinliği, 'Mandalina Şenliği'yle tamamlandı. Mandalina kral ve kraliçesinin seçildiği şenlikte yemek yarışmasında birincilik 'Mandalinalı sarma'ya verildi.Seferihisar Belediyesi tarafından, bu yıl 19'uncusu düzenlenen Mandalina Şenliği, dün sabah çocukların mandalina bahçesinde yaptıkları hasatla başladı. Ardından kapalı pazar yerinde şenlik programı gerçekleştirildi. Şenliğe Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay, CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve binlerce vatandaş katıldı. Soyer, "Uzun zamandır mandalina ve toprak için beklediğimiz yağmur bugün tam şenlik gününde geldi. Şenlik günü işlerimizi biraz zorlaştırsa da toprak bereketle buluştu ve bizleri mutlu etti. Yağan aşırı yağmura rağmen, buraya gelen binlerce mandalina gönüllüsüne çok teşekkür ediyorum" dedi.'EKONOMİK DARALMA VE KÜÇÜLMEYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'Türkiye'nin büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalabileceğinin öngörüldüğünü söyleyen Soyer sözlerini şöyle sürdürdü:"Çok ciddi bir ekonomik kriz, ekonomik küçülme, daralmayla karşı karşıya kalacağız. Tek bir çıkış yolumuz var. O da bu bereketli topraklarda tarıma ve tarım ürünlerine sahip çıkmak. Bu nedenle soğuk hava deposu açtık, zeytinyağı müzayedesi yaptık, bugün de mandalina şenliği yapıyoruz. Tek derdimiz var, bu memlekette üreten insanların emeğinin karşılığını alması ve ürettiğiyle hayatını sürdürmesi. Yani derdimiz küçük üreticiyi yaşatmayı başarmak. Onun için çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki krizi aşmanın başka yolu yok. 9.5 yıldır bu hedefle çalışıyoruz. Ötekileştirme, kutuplaştırma politikaları karşısında durmanın tek yolu, ortak gelecek inşa etmekten geçiyor. Onun için omuz omuza, kol kola olmalı birbirimize çok sıkı bir dayanışma içinde olmalıyız. Bu bereketli topraklarda yaşamaktan gurur duyuyorum."YENİ KRAL VE KRALİÇELER BELLİ OLDUMandalina Şenliği kapsamında birbirinden ilginç yarışmalar yapıldı. Mandalina kral ve kraliçesinin seçildiği yarışmaya 10 genç kız ve erkek katıldı. Jüride manken-oyuncu Tuğba Özay, Seferihisar'da çekimleri devam eden 'Ege'nin Hamsisi' dizisi oyuncuları Bengi Öztürk, Mustafa Şen, Modacı Jeyan Gedik, çocuk belediyesinden çocuklar, eski kral ve kraliçe yer aldı. Heyecanla beklenen yarışmanın sonunda 3 numara ile yarışan Hatice Ercivanlı Mandalina Kraliçesi, 1 numara ile yarışan Furkan Oymaağaçlıoğlu Mandalina Kralı seçildi. Kral ve kraliçeye taçları Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından takıldı.EN KALİTELİ MANDALİNA SEÇİLDİŞenlik kapsamında yapılan diğer yarışmalarda ise ödüller Çocuk Belediyesi'ndeki çocuklar tarafından dağıtıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen yılın en iyi mandalina üreticisi yarışmasını Yücel Demiralay kazandı. Seferihisar Belediyesi ve İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliğiyle 'En İyi Mandalinalı Yemek ve Tatlı', Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri jüriliğinde ise 'En İyi Mandalinalı Hediyelik Eşya Tasarımı' yarışmaları yapıldı. En İyi Mandalinalı Yemek birinciliğini 'Mandalinalı sarma' yemeğiyle Ayşegül Ulu, En İyi Mandalinalı tatlı birinciliğini 'Mandalinalı nilüfer tatlısı' ile Ezgi Akbulut kazandı. En İyi Mandalinalı Hediyelik Eşya Tasarımı yarışmasının birincisi ise 'Hayata bağlan' ismini verdiği tasarımıyla Nurgül Saltık oldu. En yavaş bisiklet sürme yarışmasını ise Soner Çıtak kazandı.Büyük bir coşkunun yaşandığı festival,Tepecik Senfoni Orkestrası'nın verdiği konserle sona erdi. - İzmir