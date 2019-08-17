Haberler» Spor» Haber

Mane ve Firmino Liverpool'a galibiyeti getirdi!

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup etti.

17.08.2019 20:52
Mane ve Firmino Liverpool'a galibiyeti getirdi!

İngiltere Premier Lig ikinci hafta mücadelesinde Liverpool, rakip sahada Southampton'ı 2-1 yendi.

İstanbul'da hafta içi Chelsea karşısında UEFA Süper Kupa'yı kazanan Liverpool, ligin ikinci hafta mücadelesinde St. Mary Stadı'nda Southampton'ın konuğu oldu.

MANE VE FIRMINO GALİBİYETİ GETİRDİ

Liverpool, 45+1. dakikada Sadio Mane ve 71. dakikada Roberto Firmino'nun golleriyle Southampton'ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 83. dakikada Danny Ings kaydetti.

UEFA Süper Kupa maçının ardından sahadaki kutlamalar sırasında taraftarın müdahalesiyle sakatlanan Liverpool'un İspanyol file bekçisi Adrian, yapılan tedavinin ardından Southampton karşısında ilk 11'de görev aldı.

Puanını 6'ya çıkaran Liverpool, maç fazlası ve averaj farkıyla ligde liderliğe yükseldi. Southampton ise ikinci maçında da puanla tanışamadı.

MonacoMonaco'da son dakika Falcao gelişmesi

Kaan Ayhan ve Kenan KaramanKaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın gol attığı maçta Düsseldorf, Werder Bremen'i mağlup etti

FenerbahçeFenerbahçe'den ayrılan İsmail Köybaşı imzayı atıyor!

Sahaya izinsiz giren kişilere hapis cezası geliyorSahaya izinsiz giren kişilere hapis cezası geliyor

UEFA Avrupa Ligi Eleme maçında şike iddiasıUEFA Avrupa Ligi Eleme maçında şike iddiası

Mane ve Firmino Liverpool'a galibiyeti getirdi!

Southampton, Liverpool, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:10   Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçından notlar
22:07   Galatasaray'da Hasan Şaş depremi!
22:07   Hasan Şaş'tan istifa etmeden önce dikkat çeken paylaşım
22:05   Yalçın Koşukavak: "11 tane direkt oynayacak transfer lazım"
22:03   Voleybol: Hazırlık maçı
22:01   Manchester City ile Tottenham yenişemedi
21:59   Dünya Gençler Güreş Şampiyonası