14.06.2019 14:37
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Manga'dan yeni cover ve albüm müjdesi

Manga

sorularını yanıtlayan grubun solisti Ferman Akgül, "Üniversite festivallerindeki katılım çok olduğu zaman seyircinin enerjisi çok daha fazla ortaya çıkıyor" diye konuştu.


sorularını yanıtlayan grubun solisti Ferman Akgül, "Üniversite festivallerindeki katılım çok olduğu zaman seyircinin enerjisi çok daha fazla ortaya çıkıyor" diye konuştu.
"İLK AMACIMIZ ŞARKILARI DİNLEYİCİYLE BULUŞTURMAK"
Özellikle bu senenin kendileri için çok iyi geçtiğini ifade solist Ferman Akgül, stüdyoda şarkı yaptıktan sonra ilk amaçlarının canlı olarak şarkıları dinleyiciyle buluşturmak olduğunu söyledi. "Bir an önce turneye çıkmak için can atıyoruz" diyen Akgül, şöyle konuştu:
"Herkes festival alanlarını dolduruyor ve konserlere çok büyük bir ilgi var. Konserlerimizin iyi geçmesi bizi çok mutlu ediyor. Stüdyoda şarkı yaptıktan sonraki ilk amacımız canlı olarak o parçaları seyircimizle paylaşmak. O yüzden bir an önce turneye çıkmak için can atıyoruz. Mayıs turnesini bitirdik. Kısa bir tatil yaptık. Şimdi de Haziran turnesi başladı. Haziran da yoğun geçecek. İlden ile, konserden konsere gençlerin ilgisi çok değişiyor. Üniversite festivallerindeki katılım çok olduğu için seyircinin enerjisi çok daha fazla ortaya çıkıyor."
"TIK KAYGISI YAŞAMADAN ŞARKILARIMIZI PAYLAŞIYORUZ"
Grup olarak tık kaygısı yaşamadan şarkılarını direkt dinleyenleriyle buluşturduklarını dile getiren Akgül, "Bazen bir şarkı yapıyorsun çok tıklanıyor ama konserde yerini bulmuyor. Bazen de bir şarkı çok az izleniyor, az bir kesim bunu takip ediyor ama konserde yerini bulabiliyor. Tıklanma oranları çok değişken bir durum. 15 senelik bir grup olduğumuz için yaptığımız şarkıyı tutar mı tutmaz mı, izlenir mi ya da tıklanır mı diye düşünmeden içimize sindiği anda paylaşıyoruz" diye konuştu.
"YENİ ALBÜM MÜJDESİ"
Bazı şarkıların seyirciye çok daha çabuk ulaşabildiğine dikkat çeken Akgül, sevenlerine yeni albüm müjdesi de verdi. Akgül, "Durmadan üretiyoruz. Bu yaz yine singledan sonra 'Haykıracak Nefesim' şarkısının coverını paylaşacağız. Hemen onun ardından da albüme gireceğiz. Çağ çok hızlandığı için durmadan üretip, seyirciyle bunu özellikle konserlerde paylaşmaya devam etmek lazım. Elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

- İstanbul
Kaynak: DHA
Ferman Akgül, Magazin

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