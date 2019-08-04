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Mangal dumanı mahalleliyi sokağa döktü

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir ailenin yaptığı mangal mahalleliyi sokağa döktü.

04.08.2019 18:12 Mangal dumanı mahalleliyi sokağa döktü
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir ailenin yaptığı mangal mahalleliyi sokağa döktü.

Olay, ilçenin Hamidiye Mahallesi Bağbaşı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mangal yapmak isteyen bir ailenin aşırı duman oluşturması sonucu mahalleli yangın var zannederek itfaiyeye haber verdi. Panikleyen mahalleli olay yerine itfaiyenin gelmesinin ardından polis ve sağlık ekiplerine de haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler bir ailenin mangal yaptığını gördü. Kısa sürede polis ekiplerinin gerçeği mahalleliye söylemesinin ardından vatandaş rahat bir nefes aldı. - ORDU

Hamidiye, Bağbaşı, Ünye, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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