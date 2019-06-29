29.06.2019 16:31
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Mangal yakarken kıyafetleri tutuştu, 10 gün sonra öldü

Mangal yakarken kıyafetleri tutuştu, 10 gün sonra öldü

BURSA'nın İznik ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği piknikte mangal yakarken, üzerindeki elbiseleri alev alıp yaralanan Mustafa Kapsız (53), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

BURSA'nın İznik ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği piknikte mangal yakarken, üzerindeki elbiseleri alev alıp yaralanan Mustafa Kapsız (53), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.
İznik'te oturan 3 çocuk babası Mustafa Kapsız, 19 Haziran günü ailesiyle birlikte  piknik yapmak için İznik gölü kıyısına gitti. Kapsız, burada mangal yakarken, ateşin üzerine döktü jel, elbiselerine sıçradı. Kapsız, bir anda alevlerin arasından kaldı. Yakınlarının müdahale ederek Kapsız'ın üzerindeki alevleri söndürdü. İhbar üzerine gelen ambulansla Mustafa Kapsız, İznik Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Mustafa Kapsız, çağırılan ambulansla İstanbul Kartal 'da özel bir hastaneye sevk edildi. Kapsız, bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.


- Bursa
Kaynak: DHA
Bursa , İznik , Güncel

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