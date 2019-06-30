30.06.2019 00:41
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Mangal yakayım derken evi yakıyorlardı

Mangal yakayım derken evi yakıyorlardıOSMANİYE - Osmaniye'de iki katlı evin balkonunda mangal yapmak isteyen gençler evin altındaki mağazada bulunan 40 ton saman balyasının yanmasına neden oldu.

Mangal yakayım derken evi yakıyorlardı
OSMANİYE - Osmaniye 'de iki katlı evin balkonunda mangal yapmak isteyen gençler evin altındaki mağazada bulunan 40 ton saman balyasının yanmasına neden oldu.
Olay, Osmaniye merkeze bağlı Kesmeburun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençler, saat 12.30 sıralarında evlerinin balkonunda yemek için mangal yaktılar. Havanın da rüzgarlı olmasıyla mangaldan çıkan kıvılcımlar evin alt katında bulunan içinde 40 ton saman balyası olan mağazaya sıçradı. Yangının fark edilmesiyle birlikte itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve iş makinası yangına müdahalede bulundu. Yangın, yaklaşık 6 saatte kontrollü şekilde soğutma yapılarak söndürüldü.Mangal yakayım derken evi yakıyorlardı
Kaynak: İHA
İtfaiye , Osmaniye , Yerel

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