Haberler» 3. Sayfa» Haber

Mangal yaparken yangın çıkardılar

Manavgat'ta 1 buçuk hektar arazinin zarar gördüğü yangının, piknikçilerin mangal ateşinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

09.08.2019 09:58 Mangal yaparken yangın çıkardılar
Manavgat'ta 1 buçuk hektar arazinin zarar gördüğü yangının, piknikçilerin mangal ateşinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Manavgat Karacalar mahallesi Hacıisali mevki'inde arazide çıkan yangının mangal yüzünden çıktığı belirlendi.

1.5 hektar arazinin zarar ğördüğü yangına orman işletmesine ait 1 arazöz' 2 şu tankı' 1 ilk müdahale aracı ve 3 pikap ile Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye ile müdahaleye bulunuldu.

Yangının sürdürülmesinin ardından yangının çıkış noktasındaki incelemede mangal yapan şahısların ızgaralarında hala etin olması dikkatlerden kaçmadı.

Manavgat orman işletme müdürü Sedat Çalış' vatandaşlardan belediyeler tarafından belinlenen berber dışında piknik yapmamalarını ateş ve mangal yapmamalarını istedi. - ANTALYA

Manavgat, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:16   Kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı
11:10   Duran araba adama çarptı
11:01   İnegöl'de kaza: 1 ölü
11:00   Evinde ölü olarak bulundu
10:57   Şahinbey polisi, hırsızlara göz açtırmıyor
10:56   Aksaray polisi Kurban Bayramı'nda tetikte
10:55   3 ilçede düzenlenen operasyonda 912 tarihi sikke ele geçirildi