Mangalada Madalya Heyecanı

17 ilçede eğitim veren 292 ilkokuldan 83 bin öğrencinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) ile öğrencileri spor yaptırmaya devam ediyor. Bu yıl 250 bin öğrencinin sporla buluşturulması hedeflenen BOSE kapsamında 17 ilçeden 83 bin öğrencinin katıldığı Büyükşehir Mangala İl Şampiyonası'nda 200 madalya sahibini buldu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Zeki Müren Salonu'nda yapılan final müsabakaları ve ödül töreninde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zehra Sönmez, Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bürokratları ile öğretmen ve öğrenciler de hazır bulundu.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez, yapılan bu etkinliklerin asıl amacının çocukları yarıştırmak değil spor dolu bir gün geçirmek olduğunu ifade etti. Her çocuğun eşit ve kıymetli olduğunu belirten Sönmez, "Çocuklar oyunla büyür, oyunla gelişir. Amacımız çocuklarımızı yarıştırmak değil, spor dolu bir gün geçirmelerini sağlamak. Öğrencilerin hem sosyal hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayatın bir parçası olduklarını hissetmelerini sağlamak istiyoruz" dedi. Etkinlikle alakalı bilgiler de aktaran Sönmez, "17 ilçede, 292 ilkokuldan, 2-3 ve 4.sınıflarda eğitim gören 83 bin öğrenci, önce kendi okullarında mangala etkinliğinde bir araya geldiler. Ardından İlçe şampiyonasında derece elde ederek İl Şampiyonası'nda bulunmaya hak kazandılar. Tüm öğrencilerimizi göstermiş oldukları katılımlarından ve mücadelelerinden dolayı tebrik ederim" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez ve protokol üyeleri yapılan müsabakalar sonucu dereceye giren öğrencilere madalyalarını verdi. BOSE ile spor yapmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşayan öğrenciler, anı ölümsüzleştirmek adına fotoğraf karesinde buluştu.

Kaynak: Bültenler