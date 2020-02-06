Mangalada madalya heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve il Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) kapsamında gerçekleştirilen 'Büyükşehir Mangala İl Şampiyonası" final müsabakaları ve ödül töreniyle son buldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) ile öğrencileri spor yaptırmaya devam ediyor. BOSE kapsamında 17 ilçeden 22 bin öğrencinin katıldığı Büyükşehir Mangala İl Şampiyonası'nda final müsabakaları ile son buldu. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Zeki Müren Salonu'nda yapılan final müsabakaları ve ödül törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan da katıldı.

İlk 4 dereceyi elde eden 200 öğrencinin kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan da çocuklarla mangala oynadı. Şampiyonayı başarıyla tamamlanan küçük sporcular, zorlu maratonun ardından madalyalarına kavuştu.