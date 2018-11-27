CARMEDYA.COM – Manhart kolları sıvayarak BMW M2'yi baştan yaratıyor. Model hem tasarım hem de performans anlamında iddialı olacak.Alman tüner firması modelde çift turbolu 3.0 litrelik altı silindirli motorun performansını arttırmak için özel bir ecu yazılımı kullandı. Böylece model 550 hp güç ve 800 nm tork değerine ulaştı. Modelin 0-100 km hızlanması 4 saniyeye geriledi.Daha sesliSesi güçlendirmek için paslanmaz çelikten imal edilen bir egzoz sistemi konumlandırıldı. Ek olarak karbon egzoz ucu kullanıldı. Dışarıda ise tamamen karbon fiberden imal edilmiş ön splitter, yan etekler ve arka difizör dikkat çekiyor. Ayrıca arka kanadında karbon fiberden imal edildiği göze çarpıyor. Otomobilin tasarımını iddialı hale getirmek için 20 inç jantlar yerleştirilmiş. Ek olarak ise KW marka coilover yaylar kullanılmış. Bu sayede otomobil yere 20 mm daha yaklaştırılmış.The post Manhart yorumuyla BMW M2 appeared first on Carmedya.