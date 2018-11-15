''Manik Atak'' Mutlaka İzlenmeli' Yorumunu Yaptı!

OZAN GÜVEN, AHU TÜRKPENÇE, BÜLENT EMRAH PARLAK, YASEMİN ÇONKA, NAZAN KESAL, KEREM FIRTINA, GÜNAY KARACAOĞLU, ALPER KUT GİBİ SANAT DÜNYASINDAN ÜNLÜ İSİMLER ''MANİK ATAK'' OYUNU SONRASI GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTILAR.

Dünya dertleriyle yoğrulan iki kadının zamanda bir yolculuğa çıktığı oyun İstanbul'da farklı mekanlarda sahneleniyor.

Oyun Programı:

22 KASIM PERŞEMBEMALL OF İSTANBUL MOİ SAHNE20.30

23 KASIM CUMAARTI SAHNE MECİDİYEKÖY20.30

28 KASIM ÇARŞAMBABEŞİKTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ20.30

Ünlü görüşleri;

Ozan Güven: Bihter, Barış ve Devrim'le çok gurur duydum. Her şeyin çok güzel çözümlendiği bir oyun. Dolayısıyla da bu sene İstanbul'da tiyatroya gitmek isteyen insanların seyredeceği güzel bir kadın oyunu var.

Ahu Türkpençe : Hem çok eğlenceli hem de insanı böyle kalbinden yakalıyor, hüzünlendiriyor. Oyunculuklar zaten çok iyi ben çok beğendim, böyle iki üç yıl oynarlar diye düşünüyorum.

Bülent Parlak:Şahane! Bir kadın yazarın, iki tane kadın oyuncunun sahnede devleştiği çok güzel bir oyun. Kadın yazarlara ihtiyacımız var. Böyle güzel oyunlara ihtiyacımız var. Herkes gelsin izlesin. O kadar güzel bir oyun ki...

Yasemin Çonka:Muhteşem bir oyun. Acayip oynayan iki oyuncu arkadaşım var. Mutlaka izlesinler. İzlemeyen çok şey kaçırır.

Nazan Kesal :Oyun çok güzel, samimi ve içten. Tabii Devrim ve Bihter de olağanüstü oyuncular. Ben çok sevdim seyircisinin bol olmasını ve çok alkışlanmasını diliyorum. Bu kıymetli enerjilerin illa ki bir karşılığı var bu seyircide diye düşünüyorum. Nefesleri yaşasın. Sağlıkla, güzellikle, coşkuyla oynasınlar.

Kerem Fırtına :Çok güzel buldum. Devrim de Bihter de arkadaşım. Her şeyden önce Bihter'in kalemini çok beğeniyorum. Devrim'in de dediği gibi kadın yazar olarak çok güzel bir şey ortaya koymuşlar. Hepsinin eline emeğine sağlık. Umarım emeklerinin karşılığını alırlar.

Alper Kut : Ben aslında prova ve yazım sürecinde de takip ediyordum ancak sahnede can bulmuş hali gerçekten çok güzeldi. Yazanın, yönetenin, oynayanların ellerine sağlık. Çok beğendik. Bihter de Devrim de çok iyilerdi.

Günay Karacaoğlu : Çok etkileyici, ilham verici... Çok cesur oyunculuklar ve çok cesur bir rejiyle oyunu seyrettik. Güzel bir ekipten güzel bir oyun izlediğimde çok mutlu oluyorum.

Oyunun Konusu :

Bu, tesadüfi bir karşılaşma değildi, planlıydı!

Yeri, saati, sebebi belliydi.

İki kadın!

Kim olduklarını biliyorlardı ama henüz birbirlerini tanımıyorlardı. İkisi de tuhaf şeyler olabileceğini ihtimallerine dahil etmişti ama dakikalar ilerledikçe bu karşılaşmanın, sebebinden taşan, manik bir karnavala dönüşeceğini tahmin etmemişlerdi!

Namlunun ucundaki o kadın mıydı, öbürü mü? Geçmiş miydi, yoksa gelecek mi?

"Manik Atak", sürprizleriyle ve coşkusuyla, içinizdeki dönme dolapları harekete geçirecek!"