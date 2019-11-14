Haberler » Güncel » Manisa 1 günlük bebeğini ölüme terk etti, doktorların şüphesiyle yakalandı - Haber

Manisa 1 günlük bebeğini ölüme terk etti, doktorların şüphesiyle yakalandı

1 günlük bebeğini ölüme terk etti, doktorların şüphesiyle yakalandıManisa'nın Turgutlu ilçesinde, tedavi olmak için gittiği hastanede doktorların kendisinden şüphelendiği 35 yaşındaki Z. Y.'nin, evde dünyaya getirdiği bebeğini poşete sarıp boş bir arazideki arsaya bıraktığı ortaya çıktı.

14.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:39
1 günlük bebeğini ölüme terk etti, doktorların şüphesiyle yakalandı
'nın ilçesinde, tedavi olmak için gittiği hastanede doktorların kendisinden şüphelendiği 35 yaşındaki Z. Y.'nin, evde dünyaya getirdiği bebeğini poşete sarıp boş bir arazideki arsaya bıraktığı ortaya çıktı. ekipleri, kadının söylediği adrese gittiğinde ise 1 günlük bebeğin poşete sarılmış cenazesiyle karşılaştı.
Eşinden bir süre önce boşanan 2 çocuk annesi Z. Y., dün evinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre, evlilik dışı dünyaya gelen bebeğini bir poşete saran Z. Y., Turgutlu ilçesindeki boş arsada taşların arasına bıraktı. Ardından da kendi tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne gitti. Burada doktorlar şüphelenip, durumu hastane polisine bildirdi. Z. Y., hastane polisine dünyaya getirdiği erkek bebeğini boş bir araziye bıraktığını itiraf etti. Bunun üzerine durum Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Söz konusu adrese giden polis, 1 günlük olduğu belirlenen bebeğin cansız bedenini bulup, Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'na götürdü. Bebeğin cenazesi buradaki ön otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Bebeğin annesi Z. Y.'nin hastanede, polis gözetiminde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Manisa 1 günlük bebeğini ölüme terk etti, doktorların şüphesiyle yakalandı

Turgutlu, Manisa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:02 Cami için toplanan yardım paraları çalındı
19:02 Kuleli'de 44 öğrenciye sahte rapor verdiği iddia edilen 1 doktor daha tutuklandı
19:01 KULELİ'DE 44 ÖĞRENCİYE SAHTE RAPOR VERDİĞİ İDDİA EDİLEN 1 DOKTOR DAHA TUTUKLANDI
19:01 Stoltenberg: Soğuk Savaş'ın sona ermesini mümkün kılan koşulları yarattık
19:00 Geri dönüşüm fabrikasında yangın
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:11 İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 19:03:37