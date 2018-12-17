Manisa 20 Yıldır Yaptıkları Ekşi Mayalı Köy Ekmeği Gelir Kapıları Oldu

Manisa
'nın Yunusemre
ilçesinde, Yeter Gürcan (40) ve Osman Gürcan
(52) çiftinin, 20 yıldır kendi ihtiyaçları için taş fırında yaptıkları 'ekşi maya köy ekmeği' şimdilerde geçim kaynakları oldu. Güncan çifti, yöredeki turizmi geliştirmek için kurulan yerleşkede taş fırında yaptıkları ekmeği satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.
Yunusemre ilçesinin kırsal Ortaköy
ve Dazyurt mahalleleri arasında kurulan şehir merkezine 25 kilometre mesafedeki Obasya Yerleşkesi'nde 'ekşi mayalı köy ekmeği' yapımına başlandı. Saruhanlı
ilçesinde çiftçilik yapan ve 20 yıldır kendi ihtiyaçları kadar 'ekşi mayalı köy ekmeği' üreten Yeter ve Osman Gürcan çifti, bunu kazanç kapısı yaptı. Gürcan çifti burada yaptırılan taş fırın içerisinde yaptıkları 1 kilo 250 gramlık ekşi mayalı köy ekmeğini 6 liradan satıyor. Çift talebe göre günde ortalama 40 ekmek üretiyor.
EŞİMİN YARDIMIYLA YAPIYORUM
Ekmeğin yapımının zahmetli bir iş olduğunu belirten 2 çocuk annesi Yeter Gürcan, Akşamdan mayayı üretiyorum. Sabah
hamuru yoğuruyorum. Sonra fırını yakıyorum. Fırını temizledikten sonra, yuvarlak ekmek şekli verdiğimiz hamurları fırına atıyorum. Ekmeğimiz 1 saat fırında kaldıktan sonra çıkarıyoruz ve yemeye hazır hale geliyor. Ekmeğimiz 15 gün bile dışarıda kalsa küflenme, bayatlama gibi bir şey olmuyor. Bu ekmeği atalarımızdan öğrendik. Bu iş sayesinde geçimimizi sağlıyoruz. Ancak bu ekmeğin bu aşamalara gelmesi kolay değil. Eşimin yardımıyla yapıyorum. Tek kişilik bir iş değil. Kendisi bana ekmeğin yapımının her aşamasında yardımcı oluyor dedi.
Eşinin ekşi mayalı köy ekmeği yapımında usta olduğunu belirten Osman Gürcan ise, Bu ekmeği biz önceleri kendimiz için yapıyorduk, O dönemde bir arkadaşıma da bu ekmekten ikram etmiştim. Çok beğenmiş. Bizi, Obasya Yerleşkesi'ne tavsiye etti. Böylelikle burada bu ekmekten yapmaya başladık. Hem pek çok şiyi bu lezzetle tanıştırdık hem de kazanç kapımız oldu diye konuştu.
BURADA ÜRETİM BAŞLADI
Gelen talepler üzerine böyle bir projeyi başlattıklarını ifade eden Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Pala, 64 kırsal mahallenin bulunduğu Yuntdağı'nda bu yerleşkeyi kurduk. Buraya gelen misafirlerin ekşi mayalı köy ekmeğini çok istendiğini gördük. Bu ekmeği yapanları, bilenleri araştırdık. Kendilerine ulaştık ve onları burada konuk ediyoruz, kendilerine ev tahsis ettik. Burada ekşi mayalı ekmek üretimi başladı. Özellikle hafta sonları buraya gezmeye gelenler ekmek alıp dönüyorlar. Sırf ekmek için gelenler bile var dedi.
'MÜŞTERİLERDEN EKMEK TAVSİYESİ
Müşterilerden Hikmet Oben (55), Buraya daha önce gezmeye geldiğimde tavsiye üzerine ekşi mayalı köy ekmeği almıştım. Çok beğendik. Şimdi sadece ekmeği almak için geldim. Çok lezzetli ve dayanıklı dedi. Bir diğer müşteri Erdoğan Barut (68) da Aldığımız ekşi mayalı köy ekmeği normal ekmekten çok daha lezzetli dedi.
Yunusemre,Osman Gürcan,Manisa
Kaynak: DHA