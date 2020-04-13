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MANİSA 3 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

3 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili 2 kişi tutuklandıMANİSA'nın Soma ilçesinde, 3 kişinin öldüğü maden kazasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan maden şirketinde görevli 3 kişiden 2'si tutuklandı.

13.04.2020 21:12 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:14
3 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
MANİSA'nın Soma ilçesinde, 3 kişinin öldüğü maden kazasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan maden şirketinde görevli 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi'nde geçen cuma günü saat 13.00 sıralarında özel bir şirkete ait maden ocağında iş kazası gerçekleşti. Maden ocağında çalışmanın yapılmadığı galeri bölümünde bakım onarım faaliyetleri sırasında göçük meydana geldi. Olayda 3 maden işçisi yaşamını yitirirdi ve 1 kişi de yaralı olarak kurtuldu. Konuyla ilgili olarak Soma İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında teknik müdür Bora E., vardiya mühendisi Abidin Sert ve işçi Şener A., gözaltına alındı.
Jandarma karakolunda ifadeleri alınan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme'ye çıkarılan şüphelilerden Şener Adıbelli ile Abidin Sert tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Bora E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. MANİSA 3 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Cenkyeri, Maden, Soma, Güncel
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