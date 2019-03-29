Manisa 31 Yıldır Karaciğer Yetmezliği Çeken Hasta, Nakil İçin Uygun Donör Bekliyor

31 yıldır karaciğer yetmezliği çeken hasta, nakil için uygun donör bekliyor Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde, 31 yıldır karaciğer yetmezliği çeken ve son 3 yıldır durumunun ağırlaşması üzerine doktorların yaşamasının yapılacak karaciğer nakline bağlı olduğunu söylediği çiftçi Adem Kaygısız
(37), yardım bekliyor. Ailesinde uygun donör bulunmayan ve kan grubunun 0 Rh negatif olması nedeniyle de birinci sırada olmasına rağmen nakil için uygun karaciğer bulunamayan Kaygısız, Bugüne kadar hayatımı hep yarım yaşadım. Eğer uygun donör bulunup nakil yapılırsa, yaşayamadığım çocukluğumu, gençliğimi yaşamak, gezmek dolaşmak istiyorum dedi.
Alaşehir'in kırsal Sobran Mahallesi'nde yaşan Kaygız ailesinin 3 çocuğundan ortancası olan Adem Kaygısız'a, henüz 6 yaşındayken Alaşehir Devlet Hastanesi
'nde karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Kaygısız, İzmir
'deki Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi'ne sevk edildi. Bekar olan Kaygısız'ın 31 yıldır da bu hastanede tedavisi sürüyor. Ancak 3 yıl önce durumu ağırlaşan Kaygısız'a doktorlar karaciğer nakli yapılması gerektiğini bildirdi. Ancak şeker hastası olan babası 60 yaşındaki Nasuh Kaygısız ve aynı yaştaki tansiyon hastası olan annesi Gülşah Kaygısız'ın uygun bulunmaması nedeniyle nakil yapılması mümkün olmadı. Ablası 40 yaşındaki Cahide Kapan'ın karaciğer yetmezeliği rahatsızlığınun bulunması, kardeşi 26 yaşındaki Ayşe Dulkadir'in ise karaciğerinin uyumlu olmaması nedeniyle nakil yapılamadı. Bunun üzerine Kaygısız, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Organ Nakil Merkezi'ne karaciğer nakli için kayıt yatırdı. Ancak, Kaygısız'a, aradan 3 yıl geçmesine rağmen henüz kadavradan uygun karaciğer bulunamadı.
'ŞİMDİYE KADAR HAYATIMI YAŞAMADIM'
Organ nakli için birinci sırada olan ancak 3 yıldır uygun organ bulunamayan Adem Kaygısız, Kan grubumun 0 Rh negatif olması nedeniyle uygun donör bulunamıyor. Tek sıkıntı bu. Bugüne kadar hayatımı hep yarım yaşadım. Eğer uygun donör bulunup nakil yapılırsa, yaşayamadığım çocukluğumu, gençliğimi yaşamak, gezmek dolaşmak istiyorum. Ancak, bu bulunacak uygun organ ya da donöre bağlı. Bunun için kan grubu uyan yardımsever kişilerden donör olabilmek için test yaptırmalarını bekliyorum. Hala umudumu yitirmedim dedi.
'SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ'
Hayat kurtarmanın insanlığın gerektirdiği bir durum olduğunu belirten evli ve iki çocuk annesi Cahide Kapan da Kardeşim 31 yıldır, karaciğer yetmezliği çekiyor. Son 3 yıldır ise durumu iyice ağırlaştı. Gün geçtikçe de durumu ağırlaşıyor. Ailemizde uygun donör olmadığı için çareyi mecburen dışarda aramak zorunda kaldık. Kendim de 20 yıldır aynı hastalıkla mücadele ediyorum. Ayrıca kanser hastası da olduğum için 3 yıldır da onkoloji tedavisi görüyorum. Maddi durumumuz iyi olmadığı için tedavilerimiz yeşil kart ile yapılıyor. Kardeşimin sağlığına kavuşması bulunacak uygun donöre veya bağış organa bağlı. Bu nedenle sesimizi duyurmak istiyoruz diye konuştu.
Alaşehir, Manisa, Kaygısız, Güncel
Kaynak: DHA