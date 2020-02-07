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Manisa 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

07.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:20Manisa 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı

MANİSA'nın ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. kent merkezi ve ilçelerinde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre bugün saat 09.31'de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa kent merkezi ile ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Akhisar'ın kırsal Musalar Mahallesi, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Deprem sırasından Manisa'dan çekilen genel görüntü

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,



Akhisar, Deprem, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA

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