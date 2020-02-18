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Manisa 5.2'lik depremle sallandı (2)

VALİLİK: OLUMSUZ BİR DURUM YOKManisa'nın Kırkağaç ilçesinde, AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı belirtildi.

18.02.2020 19:59 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:59Manisa 5.2'lik depremle sallandı (2)

VALİLİK: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

'nın ilçesinde, AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "18.02.2020 tarihinde saat 19.09'da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

DEPREM ANI KAMERADA

Deprem anında bir kasap dükkanında çekilen görüntüde vitrinde çıkarılan etlerin, sarsıntıda saniyelerce sallanması yer aldı.

Tolga TAHÇI- Cemil SEVAL/MANİSA,



Kırkağaç, Manisa, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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