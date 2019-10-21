Manisa'a Gördes'e Karayağcı Müjdesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Manisa iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Manisa ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "GÖLSU" projesi kapsamında Manisa ilimizde nasibini aldı.

2017 sonbaharında inşasına başlanan "Karayağcı Barajı ve Sulaması" inşaatında gövde dolgu tamamlandı.% 65 gerçekleşme oranına ulaşılan proje 2020 yılında bitirilecek ve bölge üreticisine her yıl ortalama 2.650 milyon lira daha fazla kazandıracak.

Gövde dolgusu bitirildi

İnşaatta sıyırma kazıları, batardo dolgu imalatları, cut off kazı çalışmaları tamamlandı. Gövde dolgusu bitirildi. Kil çekirdekli toprak dolgu tipinde inşa edilen baraj gövdesi için toplam 170 bin m3'lük gövde dolgu yapıldı. Gövdesinin temelden yüksekliği 32.3 metre olan Karayağcı Barajı 1 milyon m3 su tutacak.

2,65 milyon lira ek gelir sağlayacak

Barajda dolusavak imalatlarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın,'2000 dekar tarım arazisine can suyu verecek olan Karayağcı Barajının bölge ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını belirterek, Sulama maliyetlerini düşürmesinin yanısıra, üreticiye aynı tarladan birkaç ürün alma fırsatı sunacak olan Karayağcı Barajı ve Sulaması Projesi tarlalardaki verimi de artıracak. Projenin tamamlanması ile bölge üreticisine 2019 yılı rakamlarıyla her yıl 2 milyon 650 bin lira daha fazla kazandırmasının hedeflendiğini ifade etti.