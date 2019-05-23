Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan MASKİ'ye Ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ertuğrul Çelebi'yi konuk etti.

Makamda gerçekleşen görüşmede Kurum Müdürü Çelebi, Genel Müdür Başaran'a tebriklerini ileterek, vazifesinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Çelebi'ye nazik ziyaretinden dolayı teşekkür eden MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa'nın daha güzel yarınları için her kurum ve kuruluş ile koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Bültenler