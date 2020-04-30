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MANİSA Akhisar'da bir eve uyuşturucu baskını yapıldı

Akhisar'da bir eve uyuşturucu baskını yapıldıMANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bir eve düzenlenen baskında, 35 kök skunk, 750 gram kubar esrar, 750 gram kenevir tohumu, 13 tane skunk bitkisi tohumu ve uyuşturucu imalatında kullanılan...

30.04.2020 19:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:36
Akhisar'da bir eve uyuşturucu baskını yapıldı
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bir eve düzenlenen baskında, 35 kök skunk, 750 gram kubar esrar, 750 gram kenevir tohumu, 13 tane skunk bitkisi tohumu ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Manisa İl Jandarma Komutanlığı Akhisar JASAT Timleri, Zeytinliova mahallesindeki Y.G.?ye ait olan (26) evde uyuşturucu imal edildiğini tespit etti. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Köpek Timinin de desteğiyle adrese düzenlenen operasyonda; saksı içerisinde 35 kök skunk, 750 gram kubar esrar, 750 gram kenevir tohumu, 13 tane skunk tohumu, bitkileri yetiştirmede kullanılan 7 ışıklandırma cihazı, 4 ısıtma fanı, 2 adet zamanlayıcı, 1 termometre, 1 iklimlendirme cihazı ve bitkileri büyütmede kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi. Şüpheli Y.G., 'uyuşturucu madde imal ve ticaretinden' gözaltına alındı. MANİSA Akhisar’da bir eve uyuşturucu baskını yapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Akhisar, Manisa, Güncel, Haber

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