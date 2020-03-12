MANİSA Akhisar'daki okullarda dezenfekte çalışması
Akhisar'daki okullarda dezenfekte çalışmasıMANİSA'nın Akhisar Belediyesi pazaryerleri, parklar ve oyun alanlarının ardından şimdi okullarda dezenfekte çalışması yapıyor.
12.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:23
Akhisar 'daki okullarda dezenfekte çalışması
MANİSA'nın Akhisar Belediyesi pazaryerleri, parklar ve oyun alanlarının ardından şimdi okullarda dezenfekte çalışması yapıyor.
Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, her türlü virüs, bakteri ve mantar üzerinde etkili olup insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçlarla okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı. Dezenfekte işlemlerinin öğrencilerin okullarda olmadığı zaman dilimlerinde yapılacağı bildirildi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimiz. Akhisar'da çocuklarımızı salgın hastalıklardan korumak için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı dezenfektan ekibimizle ilçemizdeki okullarda dezenfekte çalışmalarına başladık. Halkımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için sosyal medya hesaplarımızdan video ve broşürler yayınlayarak, salgından korunma yollarını halkımızla paylaşıyoruz" dedi.
MANİSA'nın Akhisar Belediyesi pazaryerleri, parklar ve oyun alanlarının ardından şimdi okullarda dezenfekte çalışması yapıyor.
Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, her türlü virüs, bakteri ve mantar üzerinde etkili olup insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçlarla okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı. Dezenfekte işlemlerinin öğrencilerin okullarda olmadığı zaman dilimlerinde yapılacağı bildirildi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimiz. Akhisar'da çocuklarımızı salgın hastalıklardan korumak için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı dezenfektan ekibimizle ilçemizdeki okullarda dezenfekte çalışmalarına başladık. Halkımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için sosyal medya hesaplarımızdan video ve broşürler yayınlayarak, salgından korunma yollarını halkımızla paylaşıyoruz" dedi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :MANİSA Akhisar'daki okullarda dezenfekte çalışması
Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Akhisar, Güncel
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