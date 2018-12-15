Manisa Akıllı Bastonla Engellilerin Hayatı Kolaylaşacak

Akıllı bastonla engellilerin hayatı kolaylaşacak
MANİSA Celal Bayar Üniversitesi
(MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu
Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği öğrencisi Tunga Sayıcı, görme engelliler için yapay zeka teknolojisini kullanarak 'akıllı baston' yaptı. Görüntü işleme teknolojisi kullanılarak yapılan baston sayesinde görme engellilerin, yürüdükleri sırada yoldan çıkıp çıkmadıkları kontrol ediliyor. Engellinin başına gelebilecek herhangi bir düşme, hareketsiz kalma gibi durumlarda cihaz, kişinin yakınına uyarı ve konum bilgisi gönderiyor.
MCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 4'ncü sınıf öğrencisi Tunga Sayıcı, yapay zeka destekli 'akıllı baston' yaptı. Görüntü işleme teknolojisi kullanılarak yapılan baston sayesinde, görme engellilerin yolda yürüdükleri sırada sarı çizgilerin bulunduğu yoldan çıkıp, çıkmadıkları kontrol ediliyor. Herhangi bir düşme, hareketsiz kalma gibi durumlarda cihaz, engellinin yakınına uyarı ve konum bilgisi gönderiyor. Proje sayesinde görme engellilerin, engellerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Sayıcı, projeyi hazırladıktan sonra TÜBİTAK'ın yaptığı 'Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması'na Bilgi ve İletişim kategorisinde katıldı. Akıllı baston, Ege
Bölgesi'nden katılan 12 farklı üniversiteden 300 proje arasında önce ilk 50'ye girdi, ardından jüri tarafından 2'nci olarak seçildi.
AİLELER ENGELLİ YAKINLARININ YERİNİ BİLECEK
Tüm yazılımı kendilerinin geliştirdiğini belirten Tunga Sayıcı, Yazılım sürecini ve projenin mobilitesini tamamen kendimiz tasarladığımız için, çalışmayı 5 ay gibi bir sürede tamamladık. Bu projenin diğer bir ayağı ise ailelere engelli yakınlarının hangi rotada, nereye gittiklerini gösterebilmek. Yani cihazı kullanan engelli birey, herhangi bir tehlikeye maruz kaldığında acil servise ve aileye yer bildirimli uyarı gidecek. Cihazımızda, engelli bireylerin sarı çizgileri takip edebilmeleri için titreşim motorları kullandık. Cihazımız sarı çizgilerden çıktığı anda titreşim motorları devreye giriyor ve engelli bireye sinyal yollayarak dikkat etmesi konusunda uyarıyor dedi.
MCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı, projenin de danışmanı Doç. Dr. Deniz Kılınç
, İlerleyen hedefimiz projemizi genişleterek, yapay zekayı daha üst düzeyde kullanmak olacaktır. TÜBİTAK tarafından üniversite 4'ncü sınıf öğrencileri arasında gerçekleştirilen yarışmada 'akıllı baston' Ege Bölgesi'nde, 300 proje arasında ilk 50'ye kaldı. Daha sonra finaller aşamasına geçildi ve burada da 2'nci oldu. Ancak biz bu sosyal sorumluluk projesini gönlümüzün 1'ncisi olarak görüyoruz dedi.
Cihazı güneş gözlüğü ve göz bandı takarak kullanmayı deneyen Yazılım Mühendisliği 3'ncü sınıf öğrencisi Oğuzhan Varol, Gözümü kapattığımda görme engellilerin nasıl yürüdüklerini düşündüm. Daha sonra gözümü kapatarak düz yürüdüğüm zaman normal, sarı çizgiden çıktığımda ise cihaz titreşim yolladı bana. Cihaz bence gayet başarılı. Gözümü kapattığımda bu cihaz yardımıyla sarı çizgide ilerleyebildim dedi.
Celal Bayar Üniversitesi,Turgutlu
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:03