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Manisa Alaşehir'de 1 mahalle, karantinaya alındı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Caberfakılı Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı.

15.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:10
Manisa Alaşehir'de 1 mahalle, karantinaya alındı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Caberfakılı Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı.

Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Alaşehir'e bağlı kırsal Caberfakılı Mahallesi'nin karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Manisa'nın Alaşehir İlçesine bağlı, Caberfakılı Mahallesi 15 Nisan 2020 tarihi itibariyle; Koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 15.04.2020 tarihli ve 2020/28 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır" denildi. Karantina kararının ardından Alaşehir'e 8 kilometre uzaklıktaki 577 nüfuslu Caberfakılı Mahallesi girişinde önlem alan jandarma ekipleri, araçları durdurarak, kontrol yaptı. Evlerine gitmek isteyenlere, 14 boyunca çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Karantina, Alaşehir, Manisa, Güncel
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