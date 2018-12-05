Manisa Alaşehir'de Kadına Şiddete Karşı Ses Oldular

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:08



05 Aralık 2018 Çarşamba 13:08

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Ahmet Altan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 'Kadına Sessiniz' projesi kapsamında yürüyüş ve çeşitli etkinliklerle 'kadına şiddet' protesto edilip, farkındalık yaratılmaya çalışıldı.Alaşehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Özel Çağrı Programı kapsamında 'kadına yönelik şiddetle mücadele' konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Ahmet Altan Anadolu Lisesi tarafından 'Kadına Sessiniz' projesi hazırlandı. Bu çerçevede Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde, kadına şiddete Hayır denildi. Ahmet Altan Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerin tamamının katıldığı etkinlikte kadına şiddete karşı farkındalık yaratıldı. Öğrenciler, mahallerdeki kahvehaneler ve işyerlerini gezerek kadına şiddete neden karşı olunması gerektiğini anlattı. Etkinlik meydanda kitap okunması ve müzik öğretmenlerinin seslendirdiği şarkılar eşliğinde öğrencilerin dans edip, oynamasıyla devam etti. Kitap okuma etkinliğine kurslarda okuma yazma öğrenen kadınlar da destek verdi.ELLERİNDE DÖVİZLERLE YÜRÜDÜLERİlçede bulunan diğer okullardan temsili olarak birer öğrencinin de destek verdiği etkinliklerde, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, eşi Duygu Uçgun, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'in de katılımıyla kortej yürüyüşü yapıldı. Kuvayi Milliye Caddesi'nde toplan öğrenciler, protokol üyeleri ile birlikte Sevgi Yolu güzergahını takip ederek ellerinde kadına şiddeti protesto eden dövizlerle Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca, Kadına kalkan eller kırılsın, Kadına şiddete hayır sloganları atıldı. Yürüyüşün sonunda 'kadına şiddeti' konu olan skeçler ve çeşitli gösteriler sunuldu. Gösterinin sonunda havaya balonlar bırakıldı.Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun etkinlikteki konuşmasında, Kadın ailenin her şeyidir. Kadın annedir, eştir. Kadına her türlü şiddete 'hayır' diyoruz. Alaşehir olarak kadının sesi olmak için, kadına ses olmak için buraya toplanmış bulunuyoruz dedi.Öte yandan 'Kadına Sessiniz' projesinin yaklaşık 1 ay süren hazırlıkları öncesinde, Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör ve Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü psikologları tarafından kadına şiddete karşı Ahmet Altan Anadolu Lisesi öğrencilerine konferanslar verildiği bildirildi.