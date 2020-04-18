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MANİSA Alaşehir'de kadınlardan imece usulü ramazan hazırlığı

Alaşehir'de kadınlardan imece usulü ramazan hazırlığıMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi için alınan tedbirler devam ederken, bir yandan da yaklaşan ramazan ayı için evlerde hazırlıklar başladı.

18.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:02
Alaşehir 'de kadınlardan imece usulü ramazan hazırlığı
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi için alınan tedbirler devam ederken, bir yandan da yaklaşan ramazan ayı için evlerde hazırlıklar başladı. Kadınlar, maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak kimisi kendi kimisi de imece usulü ile yufka ekmek ve erişte yapmak için hummalı çalışmaya başladı.
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte evlerde iftar ve sahurda tüketilecek gıdalar için de hazırlıklar hız kazandı. Alaşehir'in Delemenler Mahallesi'nde yaşayan Fadime Kaya, Fatma Özkan ve Sevgi Kocaman ramazan hazırlıklarına imece usulü olarak yufka ekmek yaparak başladı. İlk gün Özkan'ın evinde toplanan kadınlar, oklava ve merdane yardımıyla açtıkları incecik hamurları, kızgın saçta odun ateşinde pişiriyor. Yufka ekmek yapımına sırasıyla, Sevgi Kocaman ve Fadime Kaya'nın evlerinde devam edecek olan kadınlar, her aile için kişi başı ortalama 50 yufka üretiyor. Ardından da erişte keseceklerini belirten Sevgi Kocaman, "Yufka ekmeğin en büyük özelliği alevli odun ateşinde pişirilmesidir. Yufkaya ve erişteye alevli ateş özel bir lezzet verir. Ateşte kızartılan yufka uzun süre bozulmadan durabilir. Ramazan ayı süresinde tok tuttuğu gerekçesiyle her evde yapılan yufka ve eriştelerimi sosyal mesafeyi koruyarak ve maskelerimizi takarak bizler de imece usulü yapmaya başladık" dedi.
Kocaman, yörede ramazan ayı boyunca yoğurt, peynir gibi pek çok ürünün evlerde hazırlandığını da kaydetti. MANİSA Alaşehir’de kadınlardan imece usulü ramazan hazırlığı

Kaynak: DHA

Etiketler: Fadime Kaya, Alaşehir, Güncel
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