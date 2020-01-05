Haberler » Güncel » Manisa alaşehir'de minibüs şarampole devrildi 2 ölü, 9 yaralı - Haber

Manisa alaşehir'de minibüs şarampole devrildi 2 ölü, 9 yaralı

Alaşehir'de minibüs şarampole devrildi 2 ölü, 9 yaralıManisa'nın Alaşehir ilçesinde, şarampole yuvarlanan minibüsteki 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

05.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:39
'de minibüs şarampole devrildi 2 ölü, 9 yaralı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, şarampole yuvarlanan minibüsteki 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Salihli-Alaşehir Karayolu Örnekköy mevkisinde meydana geldi. Salihli'den Alaşehir yönüne giden İbrahim Tufan (45), aniden yola fırlayan bir köpeğe çarpmamak için manevra yapınca, kullandığı 07 FUN 25 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Minibüsteki Gamze Çiftçi (35) ile soyadı henüz belirlenemeyen 55 yaşındaki 'Muzaffer' isimli kişi yaşamlarını yitirirken, sürücü İbrahim Tufan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Salihli ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Minibüsteki 11 kişinin Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden Denizli'deki akrabalarına ziyarete giderken kazanın yaşandığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Manisa alaşehir'de minibüs şarampole devrildi 2 ölü, 9 yaralı

Alaşehir, Salihli, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:13   Otomobilin çarptığı iş makinesinin fırlayan kepçesi ölümüne neden oldu - Haber
13:12   Tem otoyolu'ndaki zincirleme kaza... anne ve bebeği hafif yaralı olarak kurtuldu - Haber
13:12   Denizli'de ev sahibinin altınlarını çaldığı öne sürülen kiracısı tutuklandı - Haber
13:12   Maçta aldığı darbe sonrası ölen sporcunun ailesi sorumluların cezalandırılmasını istiyor - Haber
13:09   Hava kirliliği ve iklim değişikliğinin ana sebebi; sera gazları - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
09:43   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye: Öfkenizin farkındayım - Haber
09:25   İstanbul trafiğindeki seyyar satıcıların aylık gelirleri 6 bin liraya ulaşıyor - Haber
09:24   Doberman cinsi köpek "Bobo" ameliyat edilmezse göremeyecek - Haber
00:00   Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Haber
5.01.2020 13:15:24