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Manisa alaşehir'de okul önleri, park ve metruk binalara polis denetimi

Alaşehir'de okul önleri, park ve metruk binalara polis denetimiManisa'nın Alaşehir ilçesende, polisin geniş katılımlı olarak düzenlediği denetimlerde bir miktar uyuşturucu madde ve bir kurusıkı tabanca ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

10.01.2020 10:33 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:34
'de okul önleri, park ve metruk binalara polis denetimi
Manisa'nın Alaşehir ilçesende, polisin geniş katılımlı olarak düzenlediği denetimlerde bir miktar uyuşturucu madde ve bir kurusıkı tabanca ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubeleri ile Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Alaşehir'deki okul çevreleri, parklar ve metruk binalarda denetimler yapıldı. Denetimlerde, özel eğitimli narkotik köpeği 'Asi' de kullanıldı. Saat 10.00 ile 17.000 saatleri arasındaki denetim kasamında, 7 okul, 6 park ve 3 metruk binada yapılan aramalarda, 1.26 gram uyuşturucu madde bonzai, 0.06 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan araçlarında ve evraklarında çeşitli eksiklikler bulunan 3 sürücüye de toplam 10 bin 464 lira para cezası kesildi.
Manisa alaşehir'de okul önleri, park ve metruk binalara polis denetimi

Alaşehir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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