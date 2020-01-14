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Manisa alaşehir ilçe merkezine taşınan kar mutlu etti

Alaşehir ilçe merkezine taşınan kar mutlu ettiMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yayladan kent meydanına getirilen iki kamyon kar, başta çocuklar olmak üzere vatandaşı memnun etti.

14.01.2020 17:55 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:01
ilçe merkezine taşınan kar mutlu etti
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yayladan kent meydanına getirilen iki kamyon kar, başta çocuklar olmak üzere vatandaşı memnun etti. Kartopu oynayan ya da kardan adam yapan vatandaşlar, keyifli bir geçirdi.
Alaşehir Belediyesi tarafından Horzum Embelli Mahallesi Ceycey Yaylası'ndan iki kamyon kar taşınarak, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na döküldü. Meydanda bekleyen başta öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşlar, kar kamyonlarının gelmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Kartopu oynayan ve kardan adam yapanlar, gönüllerince eğlendi. Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, "Dağlardaki karlarımızı, Alaşehir Meydanında çocuklarımıza buluşturduk. Ayrıca kartopu etkinliği düzenledik. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.
Manisa alaşehir ilçe merkezine taşınan kar mutlu etti

Alaşehir, Güncel

Kaynak: DHA


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