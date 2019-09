Manisa, alman otomotiv devini bekliyor

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Volkswagen 'in Manisa 'ya yatırım yapacağı yönündeki açıklaması, kentte büyük sevince neden oldu. Sanayiciler, üretim ve ihracat ile ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı beklerken, Manisalılar da istihdamın artacağını düşünüyor.Volkswagen'in Manisa'da kuracağı tesis, Alman otomobil devinin dünya üzerindeki 123'üncü fabrikası olacak. Volkswagen'in Manisa'daki yatırımının yaklaşık 1 milyar Euronun üzerinde olması bekleniyor. Halk ve iş dünyasının önde gelenleri, Manisa'nın seçilmesinin doğru bir adım olduğunu söylerken, 1,3 milyar Euroluk dev yatırım için Türkiye'yi tercih eden Volkswagen'in Manisa'da kurmayı planladığı fabrikada 5 bin kişinin istihdam edileceği öngörülüyor.Ege İhracatçılar Derneği Başkanı Ayberk Aloğlu, bu yatırımın Manisa'ya gelmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa milletvekilleri ve Bilim Sanayi Teknoloji Komisyonu üyelerine teşekkürlerini ileterek, yatırımın iş dünyası açısından umut verici olduğunu belirtti. Aloğlu, "Üretim ve dış ticaret açısından kıymetli bir yatırım. Manisa Organize Sanayi Bölgesi, altyapısı ve tüm imkanlarıyla bu yatırıma hazır. İyi bir döviz girdisi ile birlikte böyle bir firmanın burada yatırım yapması hem Türkiye'nin hem de Manisa'nın reklam değerini artıracaktır" dedi.Manisalıların özverili çalışan ve üretime kıymet veren bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Aloğlu, kentin limanlara yakın olması nedeniyle her açıdan önemli kriterlere sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Tüm şirketlerin amacı kar gütmektir. Paranın ilk bulunduğu Manisa, ticari olarak kutsal topraklara sahiptir. Volkswagen'in bu yatırımı ihracatı da artıracaktır. Biz hem ülkemiz, hem Ege Bölgesi'nin ihracatına katkı sağlıyoruz. Ne kadar artacağını zaman gösterecek. Ama biz yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapmaya hazırız. Manisa coğrafi konumu ve altyapısı olarak yatırıma uygundur."İMAR SORUNUNA ÇÖZÜM TALEBİFabrikanın üretim kapasitesinin netleşmesinin ardından sağlayacağı istihdam da netlik kazanacak. Mevcut 122 fabrikasında her gün ortalama 44 bin araç üretimi gerçekleştiren Volkswagen'in Manisa'da deneyim ve kalifiye eleman yönünden de sıkıntı yaşamayacağı öngörülüyor.Alman devinin, otomotiv sektöründe yan sanayinin oldukça geliştiği Manisa'da üretime sıcak bakmasının bir başka nedeni ise Türkiye'nin fabrika kuracak olan şirketlere sunduğu teşvikler ve işçi maliyetlerinin Avrupa ülkelerine kıyasla düşük olması. Manisa Esnaf Sanatkarlar Odası ve Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz de bu yatırımla ilgili olarak şunları söyledi:"Manisa, sanayi şehri. Büyük göç alan bir il. 5 bin işçinin çalışacağı bir potansiyelden bahsediyoruz. Manisa'da yöneticilerin buna hazırlıklı olması lazım. Orada çalışan insanları Manisa'da barındırmalıyız. Manisa'daki imar revize uygulaması sorunu yıllardır kanayan yaradır. İki merkez ilçe ve Büyükşehir Belediyesi'nin kısa zamanda bu imar sorununu çözmesi gerekir. Manisa'da kiralık ev sıkıntısı yaşanıyor. Kiralar çok yüksek. Ev fiyatları da yüksek. Çözüm hızlı şekilde bulunmalı. Manisa'nın bu nimeti kaybetmemesi gerekir. İmar açılırsa konut fiyatları fazla etkilenmez. Bina yapılacak arsa sıkıntısı var. Talep arzı çok Manisa'da. Yunusemre'ye TOKİ'ler yapılıyor ama yetersiz."GENÇLERE YENİ İŞ KAPISIManisalılar da yeni fabrikanın özellikle istihdama büyük katkı sağlayacağına inanıyor. Bu yatırım haberine çok sevdiklerini söyleyen Haseniye Doğdu, "Ben Kayapınar köyünde oturuyorum. Bize çok yakın bir yere yapılacak bu fabrika. Gençlerimiz dışarda işsiz. Onlara bir iş kapısı açılırsa çok sevinirim" dedi.3 çocuk annesi Dudu Çineli de "Etrafımızda çok işsiz var. En azından gençlerimize bir yol açılır. Çocuklarımız kahvehane önlerinde beklemez" diye konuştu.Manisa'da taksicilik yapan Ali Çırak (37) ise "Manisa'ya güzel bir yatırım olacak. Ev satışları etkilenir, şehrimiz göç alır. Ben taksi kullanıyorum. Özellikle fabrikalara amirleri memurları taşıyorum. Bizim işlerimiz de artar. Hem fabrika kazanır hem biz kazanırız" dedi.