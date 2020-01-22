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Manisa altı katlı binanın çatısından atlamak istedi

Altı katlı binanın çatısından atlamak istediMANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki 6 katlı bir binanın çatısına çıkan Yusuf U. (51), intihara kalkıştı.

22.01.2020 19:13 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:14
Altı katlı binanın çatısından atlamak istedi
MANİSA'nın ilçesindeki 6 katlı bir binanın çatısına çıkan Yusuf U. (51), intihara kalkıştı.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında, Hafsa Sultan Mahallesi 4754 Sokak üzerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve alkollü olduğu belirtilen Yusuf U., iddiaya göre, ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. ekipleri ise bölgede, güvenlik önlemi aldı. ekipleri Yusuf U.'nun aşağıya atlama ihtimaline karşı yerde branda açarak önlem aldı. Polis ve itfaiye ekipleri çatıya çıkarak Yusuf U.'yu vazgeçirmek için yaklaşık yarım saatlik çaba harcadı. İkna çabalarının ardından intihardan vazgeçen Yusuf U., binadan indirildi. Yusuf U., polis kontrolünde Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Manisa altı katlı binanın çatısından atlamak istedi

Yunusemre, İtfaiye, Manisa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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