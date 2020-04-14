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MANİSA Anasınıfı öğrencisinden 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' için bağış

Anasınıfı öğrencisinden 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' için bağışMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde anasınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Ahmet Zengin, kumbarasında biriktirdiği parasını, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı.

14.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:34
Anasınıfı öğrencisinden 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' için bağış
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde anasınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Ahmet Zengin, kumbarasında biriktirdiği parasını, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı.
Sarısu Mahallesi Misak-i Milli Caddesi 37 numarada yaşayan anasınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Ahmet Zengin, televizyonda izlediği, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasıyla ilgili haberden etkilendi. Ahmet Zengin, marangoz olan babası 45 yaşındaki Abdullah Zengin'e, kumbarasında biriken parayı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi. Abdullah Zengin, bunun üzerine Kaymakamlık tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu telefonla aradı. Vefa Destek Grubu görevlisi eve gelerek, açılan kumbaradaki 179 lira 50 kuruşu kayıt altına alarak makbuz verdi.
Baba Abdullah Zengin, "Akşam televizyonda haberleri izliyorduk. Bir çocuk Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına kumbarasındaki parasını bağışlamış. Oğlum bu haberi görünce, 'Ben de bağışlamak istiyorum' dedi" diye konuştu. Ahmet Zengin ise, "Hastalarımız iyi olsun. Bu virüs gitsin. Okulumuza gidelim. Biz bize yeteriz Türkiye'm" dedi. MANİSA Anasınıfı öğrencisinden ’Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ için bağış

Kaynak: DHA

Etiketler: Alaşehir, Güncel
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