MANİSA ANIZ ATEŞİ PLASTİK KASA ATÖLYESİNİ YAKTI

MANİSA'nın Alaşehir
ilçesinde, bir tarlada anız yakmak için yakılan ateş, yakındaki bir plastik kasa atölyesine sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, maddi hasar oluşan atölyedeki 1300 plastik kasa kullanılmaz hale geldi. Bugün saat 15.30 sıralarında, Baklacı Mahallesi'ndeki bir tarlada anız ateşi yakıldı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak yanındaki bir şirketler grubuna ait üzüm işletmesinin plastik kasa atölyesine de sıçradı. Kolay tutuşan plastik kasalar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Atölye çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekileri, su sıkarak 1 saatlik çaba sonucunda alevleri, üzüm işletmesine ve çevredeki diğer yapılara ulaşmadan güçlükle söndürdü. Sigortası olmadığı öğrenilen atölyede maddi hasar oluşurken, 1300 plastik kasa kullanılmaz hale geldi. CHP
'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu
da olay yerine gelen yangın hakkında bilgi aldı.
Firma yetkilisi Osman Çapkınoğlu, zararlarının büyük olduğunu belirtip, Tek tesellimiz can kaybının olmaması dedi.
Kaynak: DHA
Alaşehir
, Güncel