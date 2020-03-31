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MANİSA Anne ve 3 çocuğu yangından son anda kurtarıldı

Anne ve 3 çocuğu yangından son anda kurtarıldıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

31.03.2020 23:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:42
Anne ve 3 çocuğu yangından son anda kurtarıldı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan anne ve çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın, saat 21.15 sıralarında ilçeye bağlı Özyurt Mahallesi Çanakkale Sokak'taki Gökhan İnce'ye ait evin mutfak kısmında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını fark eden anne Özge İnce, 112 Acil Çağrı Hattı'nı arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında ailenin çocuklarından Emre, mahsur kaldığı banyodan vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek, daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Yangından son anda kurtarılan anne, çocukları Emir ve Engin İnce, itfaiye ve sağlık ekiplerince evden çıkarıldı. Turgutlu Devlet Hastanesinde tedaviye alınan anne ve 3 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba Gökhan İnce'nin yangın sırasında işte olduğu belirtildi.
Ekipler, yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. MANİSA Anne ve 3 çocuğu yangından son anda kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Turgutlu, İtfaiye, Anne, Güncel

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MANİSA Anne ve 3 çocuğu yangından son anda kurtarıldı
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