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MANİSA Annesinin elleriyle boğarak öldürdüğü Ali, Manisa'da toprağa verilecek

Annesinin elleriyle boğarak öldürdüğü Ali, Manisa'da toprağa verilecek (2)MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİDenizli'de annesi tarafından boğularak öldürülen 4 yaşındaki Ali K.

08.04.2020 18:23 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:27
Annesinin elleriyle boğarak öldürdüğü Ali, Manisa 'da toprağa verilecek (2)
MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Denizli'de annesi tarafından boğularak öldürülen 4 yaşındaki Ali K.'nin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi'nde yapılan otopsinin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin kırsal Paşaköy Mahallesi'ne götürüldü. Minik Ali'nin cenazesi, ilk olarak burada astsubay olan babası İbrahim K.'nin evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasını ardından çocuğun cenazesi ikindide Paşaköy Merkez Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Ali K.'nin babası İbrahim K. ve diğer yakınları katıldı. Cenazede tek çocuğunu kaybetmenin acısını yaşayan baba İbrahim K., güçlüklü ayakta durabildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mesafe kurallarına uyularak kılınan namazın ardından Ali K.'nin cenazesi Paşaköy mahalle mezarlığında toprağa verildi. Gözü yaşlı baba İbrahim K.'yi yakınları teselli etmeye çalıştı. MANİSA Annesinin elleriyle boğarak öldürdüğü Ali, Manisa’da toprağa verilecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Pamukkale Üniversitesi, Paşaköy, Manisa, Güncel
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