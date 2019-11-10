Manisa Atası'nı törenle andı

Manisa'da Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yılında düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa 1. Komanda Er Eğitim Tugay Komutanı Albay Sebahattin Kalkan, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, ilçe belediye başkanları, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaş katıldı. Törende ilk olarak Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenklerin sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesi ile birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sirenler çalarken tüm Manisa'da hayat dururken ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Tören sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait kreşlerdeki çocuklar Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtına karanfil bıraktı.