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Manisa-baba yadigarı nargilelerin pirinç aparatlarını çaldılar

Baba yadigarı nargilelerin pirinç aparatlarını çaldılarManisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir kıraathaneye kapı camını kırarak giren hırsızlar, 20 adet nargilenin pirinç aparatını çaldı.

02.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:09
Baba yadigarı nargilelerin pirinç aparatlarını çaldılar
'nın ilçesinde, bir kıraathaneye kapı camını kırarak giren hırsızlar, 20 adet nargilenin pirinç aparatını çaldı. Aparatların, 40 gün önce yaşamını yitiren babasından yadigar kaldığını söyleyen kıraathane sahibi, hırsızların yakalanmasını istedi.
Bugün sabah saatlerinde Altay Mahallesi, Helvacılar Sokak'taki Erdoğan Sürücüer'e ait kıraathanenin kapı camının kırık olduğunu fark eden çevredekiler durumu polise bildirdi. Annesi Selma Sürücüer ile iş yerine gelen kıraathane sahibi, hırsızların 40 gün önce yaşamını yitiren babasından yadigar olarak kalan nargilelerden 20'sinin pirinç aparatlarının çalındığını fark edip, şok yaşadı. Anne Selma Sürücüer ise oğlunun zararının büyük olduğunu belirtip, gözyaşı döktü. İş yerine son 6 ay içinde 4'üncü kez hırsız girdiğini belirten Erdoğan Sürücüer, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, nargileler üzerinde parmak izi incelemesi yaparken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Görüntülerden hırsızlık olayının saat 02.00 sıralarında yaşandığı belirlendi. Polis, 2 kişi oldukları sanılan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Çalınan nargile aparatlarının maddi değerinden çok baba yadigarı olması nedeniyle üzüldüğünü belirten Erdoğan Sürücüer, Babamı yeni kaybettiğimiz için fırsat bulup, bir türlü kepenk yaptıramamıştım. Hırsızlardan artık 'İllallah' dedim. İlk işim iş yerime kepenk yaptırmak olacak dedi.
Manisa-baba yadigarı nargilelerin pirinç aparatlarını çaldılar

Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA


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