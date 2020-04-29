Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

MANİSA Babasını kurusıkı tabancayla yaraladı

Babasını kurusıkı tabancayla yaraladıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hasan Ali Ş., tartıştığı babası Kadir Ş.'ye (49), kurusıkı tabancayla ateş etti.

29.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:40
Babasını kurusıkı tabancayla yaraladı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hasan Ali Ş., tartıştığı babası Kadir Ş.'ye (49), kurusıkı tabancayla ateş etti. Namlu ucundan çıkan az miktardaki plastik parçanın isabet etmesiyle Kadir Ş. hafif yaraladı. Olay, bugün saat 14.30 sıralarında, Turgutlu Ovası'nda bulunan Arpalık mevkisinde meydana geldi. Erik bahçesinde bekçi Kadir Ş. ile oğlu Hasan Ali Ş., telefonda tartışmaya başladı. Daha sonra Hasan Ali Ş., arkadaşlarıyla babasının çalıştığı erik bahçesine gitti. Tartışma burada da sürdü. Hasan Ali Ş., yanında bulunan kurusıkı tabancayla babasına yakın mesafeden ateş etti. Namlu ucundan çıkan az miktardaki plastik parçanın isabet etmesiyle Kadir Ş. hafif yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar oluşan baba Kadir Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadir Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan Hasan Ali Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. MANİSA Babasını kurusıkı tabancayla yaraladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Hasan Ali, Turgutlu, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İsveç’teki hastane, ’Emrullah Gülüşken’i tedavi etmediler’ sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok Haberler
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok
Demet Akalın’ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Haberler
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Bakan Koca’ya açıkça soruldu: İsveç’ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı? Haberler
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı?
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haberler
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Canlı yayında Erdoğan’la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı Haberler
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı Haberler
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Haberler››Güncel››MANİSA Babasını kurusıkı tabancayla yaraladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

06:36: Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti. - Haber 05:48: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı'nın özel kalemi yolsuzluktan yargılanacak - Haber 05:42: Önce gasp ettiler, sonra kurşun yağmuruna tuttular - Haber 05:38: İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 215'e yükseldi - Haber 05:32: İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı - Haber 00:38: Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun - Magazin 23:45: İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok - Haber 22:40: Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu - Haber 10:04: Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum - Haberler