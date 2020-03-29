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MANİSA Bacadan düşen kıvılcım yatağı tutuşturdu

Bacadan düşen kıvılcım yatağı tutuşturdu MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bacadan düşen kıvılcımın yatağı tutuşturması üzerine yangın çıktı.

29.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:16
MANİSA Bacadan düşen kıvılcım yatağı tutuşturdu

Bacadan düşen kıvılcım yatağı tutuşturdu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bacadan düşen kıvılcımın yatağı tutuşturması üzerine yangın çıktı. Durumu fark eden evdekiler, yatağı balkondan sokağa attı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Özyurt Mahallesi Şehit Eren Bülbül Sokak'taki evde çıktı. Ömer Bozdoğan'a ait evin yatak odasındaki yatağa iddiaya göre bacadan kıvılcım düştü. Kıvılcımın tutuşturduğu yatak alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, durumu fark eden evdekiler, yatağı anında balkondan yola atarak itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede yangın yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin yaptığı çalışmayla söndürülen yangında evde hasar oluştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Turgutlu, İtfaiye, Güncel

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