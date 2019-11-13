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Manisa balkondan düşen üniversiteli genç yaralandı

Balkondan düşen üniversiteli genç yaralandıManisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir apartmanın 3'ncü katının balkonundan zemine düşen 19 yaşındaki Enes Özkendir ağır yaralandı.

13.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:38
Balkondan düşen üniversiteli genç yaralandı
'nın ilçesindeki bir apartmanın 3'ncü katının balkonundan zemine düşen 19 yaşındaki Enes Özkendir ağır yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Karaca Sokak'ta 46 numaralı apartmanın 3'ncü katında babası Kenan Özkendir'e ait evde yaşayan Süleyman Demirel Üniversitesi Turizm Bölümü öğrencisi Enes Özkendir, balkondan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Özkendir, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası hayati tehlikesi bulunan Özkendir, ambulansla, Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Özkendir'in anne ve babasının bir süre önce boşandığı belirtildi. Olayın intihar girişimi mi yoksa düşme mi olduğu araştırılıyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Manisa balkondan düşen üniversiteli genç yaralandı

Cumhuriyet Mahallesi, Turgutlu, Isparta, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA


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